TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (9) - Son Dakika

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (9)
7 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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