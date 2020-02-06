TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (9) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (9) - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (9)

7 saat önce

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (9)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hasan Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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