TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı

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Cumhuriyet'in haberine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir'in şirketi LİMAK'ın Süepr Lig takımı Rizespor'a sponsor olması eleştiri konusu haline geldi. Tahkim, PFDK, UÇK gibi kurullarca bu sponsorluk nedeniyle Rizespor'un korunduğuna dair bir iddia da haberde yer aldı.

ACIBADEM SPONSORLUĞU

Ayrıca Rizespor'un sponsorları arasında eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ait Acıbadem sağlık grubunun da olduğu görüldü. Ancak Acıbadem, Süper Lig ve TFF 1'de birçok takıma sağlık sponsorluğu yapıyor.