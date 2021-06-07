TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kulüplerin taleplerini değerlendireceğiz

Kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıdan sonra konuşan Ahmet Nur Çebi, "Geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF Başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek, fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili, 'Bir sene daha erteleyin lütfen. Sıkıntılarımızı aşamadık.' dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bu durumu pandemide aşamadığımızı ifade ettik. Harcama limitleri konusunda anlayış bekliyoruz. Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Birçok takımımız aynı sorunu yaşıyor. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. Ayın 9'u 10'una kalmadan birçoğunu netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar, verilecek kararlara göre devam edecektir. Alınan kararlarda yumuşama ve hoşgörü istirham ettik" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: BU İSTEKLERİ DEĞERLENDİRİRİZTFF Başkanı Nihat Özdemir ise toplantıyla ilgili şunları kaydetti: YABANCI OYUNCU KURALI"Birinci olarak bizden istedikleri, 1 yıl evvel almış olduğumuz yabancı kuralındaki kısıtlama konusu. '8 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabilirsiniz' diye madde vardı. Biz de bu kararı alırken uzun zaman düşündük. 2019-2020 sezonunda takımların yabancı oynatma ortalaması 7,12'ydi. Biz bunu yönetim kurulunda değerlendirdik ve 8 yabancı oynar diye karar aldık. Kulüplerimiz, geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı sayısının düşürülmesi kararının, pandemi nedeniyle 1 yıl daha ertelenmesini istedi. Biz bu istekleri değerlendiririz. Son 1,5 sezonda takımlarımız seyircilerinden mahrum kaldı. Bu nedenle tribün gelirlerinden, saha içi reklam gelirlerinden kayıpları oldu. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de bunları değerlendireceğiz.'GEÇMİŞ SEZONDAKİ KURA SABİT OLUR MU?'"Başka bir konu ise hepimizin bildiği gibi yabancı kurlarda önemli derecede artış var. Kulüplerin belli giderlerini yabancı para birimiyle ödediğini biliyoruz. 'Geçmiş sezondaki kura sabit olur mu?' diye görüşler var, bunu da değerlendirmeye alacağız. Hiç borcu olmayan, bilançosu çok düzgün olan kulüplerimizin sağladıkları sponsorluk gelirleri, futbolcu satışından elde ettikleri gelirler ve belli bir reklam geliri, mülk satışından olan gelirlerin bir bölü üçünü kullanıyorlardı. Bilanço çok temizse tamamını kullanacaklar. Bilançoda gri renkler olursa iki bölü üçünü, çok kötüyse bir bölü üçünün kullanılması şeklinde görüşler var. Bunları değerlendireceğiz. Transfer sezonu başlamadan, tüm kulüplerimizin harcama limitlerini ilan edeceğiz."YAYINCI KURULUŞ"Maalesef yayıncı kuruluşla 2 milyar 650 milyon lira gibi rakamla anlaştık. Bugünlere kadar tüm taksitleri ödediler ama son taksitlerini bugün son gün olmasına rağmen ödemediler. Bununla ilgili hukuki işlemi başlattık. Gelecek sezon 2021-2022 sezonunda da sözleşmemize göre alacağımız rakam belli. Bununla ilgili görüşmeleri yapacağız. Kulüpler Birliği Vakfı burada birlik içinde oldu, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda bize destek verdiler. Biz bu görüşmelere devam edip, iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız."KÜME DÜŞME KONUSU"Küme düşme ile alakalı kulüpler taleplerini ilettiler. Bizim hedefimizin 18 takım olacağını ilan

etmiştik. Geçen hafta Fransa 20 takımdan 18 takıma düşme kararı aldı. Avrupa'daki takımlar 20 takımdan 18'e düşmeye çalışıyorlar. 20 takımlı ligin planlaması çok zor. Hafta içi maçlarına ve Türkiye Kupası maçlarına zaman bulamıyoruz. Türkiye Kupası'nı tek maçlık eleme sistemiyle tamamlayabildik. Onu da düşünerek bu sene Süper Lig'den 4 takım düşmesini ilan ettik. Onunla ilgili talepler oldu. Bu konuyu da oturup konuşacağız. Düzeltmemiz gereken nokta varsa kamuoyuna açıklayacağız."

- İstanbul