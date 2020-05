TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Liglerin başlaması lazım'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.



Nihat Özdemir, ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararıyla ilgili olarak Posta yazarı Murat Çelik'e açıklamalarda bulundu.



'BAKIN, LİGLERİN BAŞLAMASI LAZIM'



Özdemir, "Biz aldığımız kararın farkındayız. Zaten Bilim Kurulu'ndan iyi haberler gelmezse biz de gerekeni yaparız" dedi. Bakın, Türkiye'de liglerin başlaması lazım" diyen Özdemir, Futbol oynamazsak, bu işlerin içinden çıkmak mümkün görünmüyor. Oynamadan şampiyonu, hatta ondan ziyade düşecek takımları nasıl tespit edeceksiniz? Bakın, Malatyaspor ile Rizespor arasında gol farkı var. Trabzonspor ile Başakşehir arasında gol farkı var, puan değil. Biz Fransa gibi, İngiltere gibi, Hollanda gibi değiliz ki. Şampiyonluk mücadelesi de, düşme hattı da puan puana, gol farklarıyla" ifadelerini kullandı.



'10 TANE ALTERNATİF SENARYOMUZ VAR'



Biz aldığımız kararın farkındayız. Eğer zaten Bakanlıktan, Bilim Kurulu'ndan iyi haberler gelmezse, biz de gerekeni yaparız. Biz, futbol tabiriyle topu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na attık. Dün saat 09: 30 itibariyle yazıyı yazdık, imzaladım, yolladım. Alternatifli 10 senaryoyu da yazdık, tedbirlerimizi de yazdık. Dedik ki, 'Kararımız budur. Bizim Sağlık Kurulumuzun aldığı tedbirler de bunlardır. Yeterli midir, değil midir?' 'Yok yeterli değildir, bu koşullarda maçlar oynanamaz' derlerse biz de ona göre hareket ederiz. 'Tamamdır' derlerse, aldığımız kararı uygulamaya koyarız.



'TAKVİMİ UYGULAMAKTA KARARLIYIZ'



TFF Sağlık Kurulu çok yetkin isimlerden oluşuyor. Sağlık Kurulu'nun yanında ayrıca bir de Danışma Kurulumuz var. Alanında Türkiye'nin en iyilerinden oluşan bu kurullar her gün gelen rakamlara göre durumu değerlendiriyor. Biz açıkladığımız takvimi uygulamakta kararlıyız. Bu planı uygulamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi, Bakanlığımızla temas halinde, gelişmelerin seyrine göre. Süreci dakika, dakika takip ediyoruz.



'37 GÜN SONRA BELKİ HER ŞEY BİTMİŞ OLACAK'



Şimdi ben diyorum ki, bakın daha 37 gün var. Tablo iyiye doğru gitmiyor mu, gidiyor. 37 gün sonra belki her şey bitecek Türkiye'de. Bakın şimdi birkaç gün sonra AVM'ler açılıyor mesela. Berberler, kuaförler keza... Yakında restoranlar, kafeler açılacak muhtemelen kademeli olarak. Her şey normale giderse neden futbol oynanmasın. Ben hemen yarın başlayalım demiyorum ki. Kaldı ki, zaten başladığında da maçlar seyircisiz oynanacak. Ama baktık ki her şey iyi gitti, biliyorsunuz 26 Temmuz'da bitirmeyi planladık, baktık ki temmuz ortasında Korona kalmadı ülkede, o zaman son 3-4 maçı da, durum elverirse seyircili de oynatabiliriz. Neden olmasın? Bu mümkün olursa, zaten özellikle dört büyük takımın maçlarında tribünler özel disiplin altına alınır. Mesela üç koltuk aralıklı oturturuz, birer sıra boş bırakırız… Örnek veriyorum… Demek istediğim, bir başlatabilsek, çözüm var bütün bunlara. Tabii bütün bunlar, ülke genelinde durum iyiye gitmeye devam ederse mümkün olacak."



