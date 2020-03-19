TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli... - Son Dakika Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli...

7 saat önce

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli olacak"

TFF Başkanı Nihat Özdemir:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli olacak" - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:23 Kaynak: İHA

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