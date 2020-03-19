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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli...
7 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli olacak"
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin yeniden başlayacağı tarih yapılacak çalışmalar sonrası belli olacak" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:23 Kaynak: İHA
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