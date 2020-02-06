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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Maçları ertelemek için herhangi bir kulüpten talebe gerek duymadık.
6 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Maçları ertelemek için herhangi bir kulüpten talebe gerek duymadık.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Maçları ertelemek için herhangi bir kulüpten talebe gerek duymadık. Her yerde maçlar ertelenirken neden Malatya'da maç oynatalım" - İSTANBUL
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