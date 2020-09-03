TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircisiz oynanacak olmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircisiz oynanacak olmasını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde 2020-2021 sezonunun ilk yarısında maçların seyircisiz oynanması yönünde alınan karara ilişkin, insan ve sporcu sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirtti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircisiz oynanacak olmasını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde 2020-2021 sezonunun ilk yarısında maçların seyircisiz oynanması yönünde alınan karara ilişkin, insan ve sporcu sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Özdemir, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den itibaren stadyumlara tribün kapasitesinin yüzde 30'u oranında seyirci alacakları yönündeki açıklamalarını anımsattı.

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) artış hızına dikkati çeken Özdemir, "Kovid-19'un artış hızı herkesi endişelendirdi. Bilim Kurulunun aldığı kararı Sağlık Bakanlığı'mız dün televizyonlardan canlı olarak Türk milletine duyurdu." dedi.

"Birinci yarı sonuna kadar seyircisiz oynama kararını aldık"

Kendilerinin de bundan farklı bir düşünceye sahip olmadıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizim için en önemli şey insan sağlığı, sporcu sağlığıdır. İnsan sağlığını, sporcu sağlığını etkileyecek en küçük bir tehlike olduğu zaman bizim bunu riske atmamız mümkün değil. Sağlık Bakanı'mızın açıklamasının ışığında 11 Eylül'de başlanacak olan Süper Lig ile diğer tüm maçları, birinci yarı sonuna kadar seyircisiz oynama kararını aldık. Bu, dün aldığımız karar ama yarın ortalık düzelirse pandemideki artış hızını önlersek, yeniden eski günlere dönersek, yine seyircili oynamak için karar alırız. Biz inanıyoruz ki futbol taraftarla seyirciyle çok güzel. Futbolcularımız da bunu istiyor, herkes bunu istiyor. Takımlarımız kazanç yönünden, oyuncuların motive olması açısından seyircili oynamak istiyor. Biz de istiyoruz ama sporcu sağlığı, milletimizin sağlığı, taraftarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Onun için bu kararı aldık."

"Macaristan ciddi bir rakip"

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bu akşam Macaristan ile oynayacağı maçın sorulması üzerine ise Özdemir, 4 Eylül 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımının Sivas'ta atıldığını söyledi.

Sivas'ın il yöneticilerinin geçen yıl kendilerinden bir milli maçın Sivas'ta oynanması için talepte bulunduğunu aktaran Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl kısmet olmadı ama şimdi Uluslar Ligi'nin ilk maçını oynuyoruz. Aynen Cumhuriyetimizin başlangıcı gibi başlangıç maçını Sivas'ta oynamaya karar verdik. Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş buna büyük destek verdi. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Gönül, bu maçın da taraftarlı oynanmasını isterdi. Bütün stadyum dolu olacaktı, milli takımımızı destekleyecekti. Yine pandemi dolayısıyla bu maçı seyircisiz oynayacağız. Ama almış olduğumuz kararın arkasında durduk ve bugün burada oynayacağız. İnşallah, Milli takımımıza da Sivas uğurlu gelir ve galibiyetle başlamış oluruz. Önemli bir maç, Macaristan ciddi bir rakip. Güzel bir futbol olacağına inanıyorum. Gönlüm istiyor ki bu maçtan galip ayrılarak Sırbistan'a gidelim. Çünkü Katar'a giderken 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na giderken Avrupa Ligi maçları çok önemli. Onun için teknik direktörümüz de bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Bu maçlardan alınacak puanlar bizim için çok değerli. İnşallah bunu da alacağız."

Başkan Özdemir, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u da geçen sezon elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Açıklama sırasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da hazır bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircisiz oynanacak olmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor

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