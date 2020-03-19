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TFF Başkanı Nihat Özdemir, nisan ayında duruma göre ligleri başlatıp, 27 Haziran'da bitirmeyi...
6 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir, nisan ayında duruma göre ligleri başlatıp, 27 Haziran'da bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, nisan ayında duruma göre ligleri başlatıp, 27 Haziran'da bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:27 Kaynak: İHA
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