TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam

Turnuvanın Türkiye adına kötü bitmesinin ardından Şenol Güneş'in milli takımın başında kalıp kalmayacağı tartışma konusu olmuştu. Ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'e destek açıklaması geldi.

"MUTLAKA 2022'DE OLACAĞIZ"

Fanatik gazetesinin haberine göre Nihat Özdemir, "Bugünlere birlikte geldik, başarıları birlikte kazandık. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupası var. İnşallah oraya da gideceğiz. Her şartta yola birlikte devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Şenol hocanın da Özdemir'e teşekkür ederek, "2022'de mutlaka olacağız" dedi.