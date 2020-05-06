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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Sportif tedbirleri dünyada en hızlı alan ülkelerin başında geliyoruz"
7 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Sportif tedbirleri dünyada en hızlı alan ülkelerin başında geliyoruz"
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Sportif tedbirleri dünyada en hızlı alan ülkelerin başında geliyoruz" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:09 Kaynak: İHA
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