TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı

24.05.2021 15:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı, System.String[]

Yayıncı kuruluşa gündeme dair açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig için hedeflenen takım sayısını duyurdu. Özdemir, "Süper Lig'de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Süper Lig'de hedeflenen takım sayısından Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in konuşmasından satır başları:

"25-26 YILDIR BÖYLE BİR LİG YAŞANMADI"

"Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Play-off finalleri kaldı. Sezona 11 Eylül'de başladık, devre arası vermeden 42 hafta oynadık. Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk. Belki 25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Son haftaya 3 takım, eşit şansla girdi. Son 3 haftadaki maçları aynı gün ve aynı saatte başlattık.

"BİZE 'FENERASYON' DEDİLER"

Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Son haftada, 3 takım da eşit şansla son haftaya girdi. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük.

"VAR SİSTEMİ, VAZGEÇİLMEZ BİR NOKTA OLMALIDIR"

VAR sistemi 3. yılını tamamladı, her yıl daha iyiye gidiyor. Kimse kalkıp VAR kötüye gidiyor demesin. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın istatistikleri de, bize yakın. VAR sistemi, vazgeçilmez bir nokta olmalıdır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu konular tartışılıyor. VAR kadrolarının yetişmesi de kolay değil.

"SÜPER LİG, 20 TAKIMLA SIKIŞIK OLACAK"

Süper Lig'de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor.

"MAÇLARI DÜŞÜK KAPASİTEDE SEYİRCİYLE OYNATMAK İSTİYORUZ"

Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz

"HUKUK KURULLARIMIZ İNCELİYOR"

Fenerbahçe, şampiyonluk konusunda müracaat yaptı ama birçok takım da bu şekilde müracaatta bulundu. Bazı takımların da buna karşı görüşleri oldu. Hukuk kurullarımız inceliyor, en doğru kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz karar aldıktan sonra bunun itiraz yolları da açık. Bir karar alacağız ama hukuksal yollarının açık olduğunu görüyoruz."

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (5)
  • Kartal baba: Fenerbahçe şampiyonluğu Sivas maçında altın tepside sundu maalesef. Ali Koç iyi adam ve Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını Ali koç yüzünden çok isterdim. Çok çalışıştı ve Fenerbahçe'nin kurulundaki çatlak seslere bu şampiyonlukla iyi cevap verecekti. Beşiktaşlıyım ama Sivas maçını alsaydı şampiyondu. Neyse yüzyıllık takım bu 3 kulüp de. Her zaman şampiyon adayları ve her zaman şampiyonluğun yakıştığı kulüpler. İyi ki haytamızdalar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erkan: Açıklamayı hsyretle okudum geçen yıl 18 takım vardı sen 20 ye çıkarttın şimdi 18 olmalı diyorsun Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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