TFF Başkanı Nihat Özdemir , Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:27

Kaynak: AA

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