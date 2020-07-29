TFF Başkanı Nihat Özdemir , TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:29

Kaynak: AA

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