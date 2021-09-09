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TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum

09.09.2021 09:40

TFF yönetimi, Şenol Güneş'in akıbetini konuşmak için toplandı. Güneş'in tazminatı, Norveç maçı, kamuoyu baskısı, hoca adayları üzerine yaşanan tartışmalar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in canını fena sıktı. Özdemir, "Vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz" sözlerini söyledi.

Spor Arena'nın haberine göre; TFF yönetimi, Şenol Güneş'in açıklamalarını bekledi. İstifa haberi gelmeyince konu hemen masaya yatırıldı.

"GÖREVİNE SON VERİLSİN"

İşte masada konuşulanlar:

Birinci seçenek: Şenol Güneş'in görevine hemen son verilmesini iste yenler çoğunluktaydı: "Hoca ile yollarımızı ayıralım. Hezimetin sorumlusu o. Bunun bedeli olmalı."

İtiraz: Ama bu seçeneğe birkaç yönetim kurulu üyesi itiraz etti: "Görevine son verirsek, ne yapacağız?"

1) Hâlâ şansımız var. Diyelim ki Şenol Güneş'i gönderdik, 1.5 yıl daha sözleşme süresi var. Tazminatı yaklaşık 15 milyon TL tutar. Bu ona bir ödül olmaz mı?

2) Bu tazminatı kamuoyuna nasıl anlatırız?

3) Peki gönderdik diyelim, Şenol Güneş'in yerine kim gelecek?

4) Şu anda boşta olan tek teknik direktör Okan Buruk. Yolumuza onunla mı devam edelim?

"NORVEÇ'E DE KAYBEDERSEK HERHALDE KENDİSİ BIRAKIR"

İkinci Seçenek: "Şenol Güneş ile devam edelim. Bu takımın ve sonuçların sorumlusu o. Norveç maçını da kaybedersek herhalde kendisi bırakır artık."

İtiraz: "Güneş ile devam etmeyelim" diyenler bu seçeneğe karşı çıktı.

1) Hâlâ bir şansımız varsa bunu kullanmalıyız.

2) Hollanda, Frank de Boer'un yerine Louis Van Gaal'i getirerek şansını kullandı ve çıkışa geçti.

3) Norveç maçı öncesi böyle bir hamle yaparsak, biz de şansımızı artırırız.

O SÖZLER, TFF YÖNETİMİNDE BÜYÜK RAHATSIZLIK YARATTI

Türkiye saati ile 15.00'e kadar devam eden toplantıda bir ara Şenol Güneş'in "Göreve getirmek için yalvardılar" sözü de gündeme geldi. Güneş'in milli takımda göreve gelişini bilenler bu sözlere de karşı çıktı:

- Evet bir yalvaran vardı ve onun ismi de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dı.

- Şenol Güneş'i milli takıma alın ve bizi kurtarın...

NİHAT ÖZDEMİR: BIKTIM, BAZEN BIRAKIP GİTMEK GELİYOR İÇİMDEN

Güneş'in "Yalvardılar" sözü de TFF yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Ama en büyük sıkıntıyı yaşayan isim başkan Nihat Özdemir'di. Yöneticiler Özdemir'e, Güneş ile ne zaman görüşeceğini sordu. TFF kafilesi ile milli takım aynı uçakla İstanbul'a dönecekti. Özdemir, "Uçakta karşılaşırız herhalde" diye geçiştirdi ama dayanamadı:

"Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz."

Sonrasında Özdemir ile Güneş uçakta bir araya gelmedi. Kafile İstanbul'a indiğinde herkes evine giderken, Güneş TFF'nin Riva'daki tesislerine gidip orada kaldı.

TFF yöneticilerinin bu toplantısından çıkan SONUÇ;

1) Başkan ve yönetimin Şenol Güneş ile bağları tamamen kopmuş.

2) Şenol Güneş'in gönderilmesi an meselesi. Tek sorun tazminatı. Anlaşma olursa bugün gider.

Özdemir ile Güneş bugün saat 10.00'da Riva'da bir araya gelecek ve 'Güneş'le devam mı, tamam mı?' sorusu cevabını bulacak. Ama görünen o ki, yüzde 90 gönderilecek...

SELİM SOYDAN: İSTEDİĞİNİZ HER AN GÖREVİ BIRAKABİLİRİM

Hollanda karşılaşmasından sonra Amsterdam'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kaldığı otele A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da geldi. Soydan, içeri girer girmez doğruca TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yanına gitti ve şöyle dedi:

"Başkanım, eğer uygun görürseniz ben milli takım sorumluluğu görevini bırakayım. Biz, birlikte geldik. Alacağınız her karara saygılıyım. İsterseniz birlikte gider, isterseniz ben görevi bırakabilirim. Ne derseniz yapmaya hazırım"

Özdemir'in yanıtı kısa ve net oldu: "Hayır. Şu anda alınmış herhangi bir karar yok. Daha sonra toplanıp hep birlikte karar alırız."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum

Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Şenol Güneş, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Erkan Çaçen: milli takıma teknik direktör geliyor miladı dolmuş antrapoza girmiş adamlar şenol fatih bu adamlar yılda belki 3/4 antremana giriyor sadece milyon eurolar alıyorlar ve aldıkları para ülkeyi yöneten her günü aksiyonla dolu cumhurbaşkanının maaşını konuşuyoruz ki adam teknik direktörden az maaş alıyor ha unutmayın bunu şimdi şunu soracağım cumhurbaşkanı başarısız olduğunda seçim isteyenler tazminat ödemeden cumhurbaşkanını gönderiyor bunlar kimki tazminatlı bir anlaşma yapılır milli takım bu yazık Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bayrak: Norvece yeniliriz ama mevcut teknik direktör görevi bırakmaz. Bence papua yeni gine ile hazırlık maçı yapalım muhtemelen berabere kalırız. İşte tam bu noktada basına büyük iş düşüyor. 3 maçta 114 gol yiyen takımla berabere kaldık. Şenol istifa vs. Bu belki bi baskı unsuru olur. Ya da federasyon iban atsın 15 milyonu aziz vatandaşlar karşılar. Hatta fazlasıyla da bi jest yapıp senol güneşe bi maybach hediye edersiniz. Zırhlı olanından. Haginin inceltmeden dediği gibi: "normal". Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum - Son Dakika
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