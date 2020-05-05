TFF Başkanı Nihat Özdemir yarın saat 14.00'te açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir

"Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır"

"Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır"

"Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir"

Koronavirüs nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi için fikir alış-verişinde bulunulan toplantı bugün gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir , birlikte bir toplantı gerçekleştirdiler. Edinilen bilgiye göre toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir hazırladıkları alternatif senaryoların ayrıntılarını paylaştı ve sağlık açısından uygun olup olmadığını sordu. Çeşitli ayrıntılar üzerinde detaylı bir şekilde durulduğu belirtilirken, sezonun tamamlanması konusunda TFF'nin hazırladığı alternatiflerin sakıncaları olup olmadığına bakıldı. Bugün yapılan görüşmenin içeriği konusunda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile görüştük. Talepleri üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız ile bir görüşme yaptık. Bu, Pandemi tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının da söz konusu olamadığı tarihten sonra kendileriyle yaptığımız ilk görüşme. Görüşmede Federasyon Başkanımız, yaptıkları planlama ile ilgili bilgiler aktardı. Bakanlığımızın çalışmaları hakkında ve salgının seyri ile ilgili bilgiler Federasyon başkanımıza iletilmiş ve durum değerlendirmesi yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların Pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz.

Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır.

Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir.

Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir.

TFF Yönetimi yarın kendi arasında yapacağı toplantıda görüşmenin içeriğini değerlendirecek. Başkan Özdemir 14.00'de açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.