TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin... - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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