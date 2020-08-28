TFF Başkanı Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istediklerini söyledi. Özdemir, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde McDonald's ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri 26 Temmuz'da tamamladıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "Kulüplerin haklı olarak müracaatları sonrasında liglerin 11 Eylül'de başlamasına karar verdik. Tatile ve transfere fırsat kalmayacaklarını ifade ettiler. Yeni sezonun fikstürünü çektik. Maç tarihlerini de tespit edeceğiz. 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz. Localar tam kapasite olacak. TFF Sağlık Kurulunun talimatlarını dikkate alacağız. Uymayanlara önemli cezalar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı renklerine bağladı

Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi

Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı

Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti

Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil

Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar

Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti

Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü