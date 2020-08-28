TFF Başkanı Özdemir: "1 Ekim'den itibaren maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istediklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istediklerini söyledi.
Özdemir, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde McDonald's ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri 26 Temmuz'da tamamladıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "Kulüplerin haklı olarak müracaatları sonrasında liglerin 11 Eylül'de başlamasına karar verdik. Tatile ve transfere fırsat kalmayacaklarını ifade ettiler. Yeni sezonun fikstürünü çektik. Maç tarihlerini de tespit edeceğiz. 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz. Localar tam kapasite olacak. TFF Sağlık Kurulunun talimatlarını dikkate alacağız. Uymayanlara önemli cezalar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı renklerine bağladı Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü