TFF Başkanı Özdemir: 7 kulüp küme düşme olmaması için başvurdu, bunu değerlendireceğiz - Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir: 7 kulüp küme düşme olmaması için başvurdu, bunu değerlendireceğiz

"Süper Lig'in 12 Haziran tarihi başlaması üzerine 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunmaktayız""Gelecek sezonda kaç takımla oynanacağını ve düşüp düşmeme kararını da önümüzdeki günlerde vereceğiz"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: "TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması...

TFF Başkanı Özdemir: 7 kulüp küme düşme olmaması için başvurdu, bunu değerlendireceğiz, System.String[]

"Süper Lig'in 12 Haziran tarihi başlaması üzerine 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunmaktayız"

"Gelecek sezonda kaç takımla oynanacağını ve düşüp düşmeme kararını da önümüzdeki günlerde vereceğiz"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: "TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük"

Olgucan KALKAN/ İstanbul, -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı sona erdi. TFF'nin Riva'da bulunan merkez binasında gerçekleşen toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yer alırken diğer kulüp başkanları videokonferans ile katılım gerçekleştirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, gerçekleştirilen toplantıda 18 kulübün Süper Lig'in başlaması için 12 Haziran tarihi için mutabakata vardığını ifade ederken, 7 kulübün bu sezon düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepte bulunduğunu dile getirdi.

NİHAT ÖZDEMİR: "SÜPER LİG'İN 12 HAZİRAN TARİHİ BAŞLAMASI ÜZERİNE 18 KULÜBÜN TAM DESTEĞİYLE KARAR ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliğ'nden gelen talep üzerine 18 kulübün katılımı ile toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "

"Gerçekten süper lig takımlarımızın yaşadıklarını ve bundan sonraki süreçte yaşayacaklarını masaya yatırdım ve gayet demokratik bir ortamda tartıştık. Varmış olduğumuz bazı ana konuları açıklamak istiyoruz. 18 kulübümüzün desteğiyle bundan evvel TFF yönetiminin açıkladığı Süper Lig'in 12 Haziran tarihi başlaması üzerine 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunmaktayız. Bununla ilgili Türkiye'deki şartların değişimi gibi konuları da göz önünde bulundurarak kesin tarihimizi 28 Mayıs tarihinde yapacağımız basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamak üzere bütün kulüplerle birlikte anlaşmaya varmış bulunmaktayız" dedi.

"GELECEK SEZONDA KAÇ TAKIMLA OYNANACAĞINI VE DÜŞÜP DÜŞMEME KARARINI DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERECEĞİZ"

Nihat Özdemir, gerçekleşen toplantıda 7 kulünün ise TFF'ye bu yıl ligden düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması yönünde müracaat ettiklerini ifade ederek, "Federasyonumuz bu konuyu inceleyecek ve yönetim olarak gelecek sezonda kaç takımla oynanacağını ve düşüp düşmeme kararını da önümüzdeki günlerde vereceğiz. TFF'nin bir sağlık ve danışma kurulu var. Bununla ilgili 12 Haziranda başlayacağımız tüm liglerin futbola dönüş protokolü hazırlanmıştı. Bunun yanında hep beraber verdiğimiz karar doğrultusunda federasyonumuz bir pandemi kurulunu teşkil edecek ve bundan sonra bu konuyla ilgili süreci pandemi kuruluyla beraber yürüteceğiz. Gelecek yıl kaldırmış olduğumuz U21'in yerine kurmayı düşündüğümüz rezerve ligini kuramamıştık. 20-21 sezonunda rezerv ligin başlaması konusunda bütün kulüpler birliği üyeleriyle de anlaştık bu şekilde çalışmalara başlayacağız. Kulüplerimiz finansal yapılar yönünden çok zor durumdadır. Bayramdan sonra yapacağımız bir sürü seri toplantı görüşmeler neticesinde de kulüpleri elimizden geldikçe finansal yapısal yönden nasıl rahatlatacağımız konusunda çalışmalara başlayacağımızı bildirmek isterim. Korona da başarılıyz. Dünyada örnek bir ülkeyiz" diye konuştu.

MEHMET SEPİL: "TFF İLE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNİN 5'E ÇIKARILMASI KONUSUNU GÖRÜŞTÜK"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise  yaptığı açıklamada, "12-13-14 haziranda açıklama yapıldı başlamasıyla ilgili. Bu konuda tüm kulüplerin görüşünü aldık ve sağlık koşullarının elvermesi şartıyla desteklediğimizi belirttik. TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 06:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF Başkanı Özdemir: 7 kulüp küme düşme olmaması için başvurdu, bunu değerlendireceğiz - Son Dakika Spor
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