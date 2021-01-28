Nihat Özdemir 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili hukukçularla görüşecek - Son Dakika

Nihat Özdemir 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili hukukçularla görüşecek

28.01.2021 23:21

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1959 yılı öncesinde alınan şampiyonluklarla ilgili çalışmaları takip edeceğini söyledi. Özdemir, "Ben isterim ki Fenerbahçe eğer dördüncü yıldızını takacaksa taksın, 1 senesi var 20'yi alsın. Beşiktaş'ın da az senesi var onlar da tamamlasınlar. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir D-Smart'ta katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar konusunda "Federasyona gittiğimde ilk işim bizim hukukçu arkadaşlarımı çağıracağım, bu dosya ne durumda soracağım. Bir bakalım, görelim ama ben isterim ki Fenerbahçe eğer dördüncü yıldızını takacaksa taksın, 1 senesi var 20'yi alsın. Beşiktaş'ın da az senesi var onlar da tamamlasınlar. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Bakacağım dosyaya, arkadaşlarımdan görüş alacağım" dedi.

"MART AYININ ORTASINDAN İTİBAREN SEYİRCİLİ OYNAMA KARARINI ALABİLİRİZ"

Maçların seyircili oynanması için kendilerinin tek başına karar alıcı olmadığını belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada insan sağlığı önemli. Sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığın ciddi bir hastalık olduğunu bazı kimselerde ciddi etkiler bıraktığını görüyoruz. Kimi insan hiçbir şey olmadan bunu atlatabiliyor. Alacağımız karar Sağlık Bakanlığı ve bizim Sağlık Kurulu'nun alacağı karardan ayrı bir karar olmaz. Pandemi iyi giderse Şampiyonlar Ligi finalini minimum yüzde 50 kapasiteli oynatmak istiyorlar. Seyircili oynayabilmek için Allah'a dua ediyorum. Takımlarımız isterken ben de bunu istiyorum. Milli takımımız için Hollanda maçında seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Başarılı olursak mart ayının ortasından itibaren seyircili oynama kararını alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili hukukçularla görüşecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili hukukçularla görüşecek - Son Dakika Spor


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