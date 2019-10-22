TFF Başkanı Özdemir'den, Bağlar Belediyesine ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nu makamında ziyaret eden Özdemir, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır'ın önemine değinen Özdemir, şu ifadeleri kaydetti:

"Diyarbakır memleketim. Dolayısıyla her fırsatta ziyarete geliyorum. Bu gelişimde bir kez daha Diyarbakır'ın gelişmesine hayran kaldım. Kent gerçekten modern hale gelmiş. Diyarbakır hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir kent. Diyarbakır iyi olursa, kalkınırsa bölge ve ülke için iyi olur. Biz sporda tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Diyarbakır'ın, Bağlar'ın bu konudaki taleplerine, projelerine gerekli desteği sağlayacağız."

Belediye Başkanı Beyoğlu da ziyaretinden ve destek açıklamasından dolayı Özdemir'e teşekkür etti.