Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir'den, Bağlar Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel TFF Başkanı Özdemir'den, Bağlar Belediyesine ziyaret

TFF Başkanı Özdemir'den, Bağlar Belediyesine ziyaret

45 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

TFF Başkanı Özdemir'den, Bağlar Belediyesine ziyaret, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nu makamında ziyaret eden Özdemir, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır'ın önemine değinen Özdemir, şu ifadeleri kaydetti:

"Diyarbakır memleketim. Dolayısıyla her fırsatta ziyarete geliyorum. Bu gelişimde bir kez daha Diyarbakır'ın gelişmesine hayran kaldım. Kent gerçekten modern hale gelmiş. Diyarbakır hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir kent. Diyarbakır iyi olursa, kalkınırsa bölge ve ülke için iyi olur. Biz sporda tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Diyarbakır'ın, Bağlar'ın bu konudaki taleplerine, projelerine gerekli desteği sağlayacağız."

Belediye Başkanı Beyoğlu da ziyaretinden ve destek açıklamasından dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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