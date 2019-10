TFF Başkanı Özdemir'den, Beyoğlu'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Beyoğlu tarafından karşılanan TFF Başkanı Özdemir, doğup büyüdüğü kent olan Diyarbakıra yapılacak her türlü hizmeti değerli bulduğuna dikkat çekerek Bağlar Belediyesinin gerçekleştirmek istediği sporla ilgili projelere ve çalışmalara her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Özdemir, "Diyarbakır memleketim. Dolayısıyla her fırsatta ziyarete geliyorum. ÿBu gelişimde bir kez daha Diyarbakırın gelişmesine hayran kaldım. Kent gerçekten modern hale gelmiş. Diyarbakır, hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir kent. Diyarbakır iyi olursa, kalkınırsa bölge için ülke için iyi olur. Biz sporda tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Diyarbakırın, Bağların bu konudaki taleplerine, projelerine gerekli desteği sağlayacağız. Bağlar Belediye Başkanımızı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık ve başarılar diledik. Bağlar, Diyarbakırın kalbidir. Başkanımız inşallah hak ettiği hizmetleri kazandıracak dedi.



'NİHAT ÖZDEMİR, BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR'



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakırın bağrından çıkan Nihat Özdemiri Türkiye Futbol Federasyonu gibi bir kurumun başında görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Nihat Özdemir ismi Diyarbakır ve Türkiye için büyük bir değerdir. Gerek yaptığı yatırımlar ve ülke kalkınmasına sağladığı katkılar, gerekse spora yaptığı hizmetler takdire şayandır. Böyle bir değerimizin Türkiye Futbol Federasyonu gibi futbolun lokomotifi olan kurumun başında olması da bizim için ayrıca bir vesilesidir. Bizi ziyaret etmesi bizi ayrıca mutlu etti. Bizim tek gayemiz ve hedefimiz Bağlarımıza, Diyarbakırımıza hiçbir ayrım gözetmeden hak ettiği hizmetleri kazandırmaktır. Bunun için de spor da önemli bir yer tutuyor. Nihat başkanımızın desteğiyle bunları yapacağız inşallah."