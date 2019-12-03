TFF Başkanı Özdemir'den Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün, Türkiye'de ve dünyadaki engellilerin karşılaştıkları sorunların aşılmasında toplumsal farkındalık için bir fırsat olmasını temenni etti.

TFF olarak Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu ile yaptıkları çalışmalardan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki engelli futbolunun federasyonumuz ile yollarının kesişmesinden sonra, başta farkındalık ve katılım olmak üzere çok büyük adımlar attığımız gibi uluslararası alanda da bu konuda dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık. Bugün UEFA'ya bağlı ülkeler arasında engelli futboluna en büyük desteği veren futbol federasyonu olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

Nihat Özdemir, engelli futbolunun gelişimi konusunda UEFA, ulusal ve uluslararası paralimpik komiteleriyle iş birliklerini arttıracaklarını vurgulayarak, "Bununla beraber farklı engelli gruplarımıza, yani serebral palsili (CP) bireylerimiz için CP futbolunu ve otistik bireylerimiz için de futbol oynama imkanı yaratacak işlere imza atacağız. Bir diğer müjdemiz de kadın engellilerimizin futbol oynayabileceği ortamı yaratmak için özel projeleri hayata geçirmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, 2020 yılında engelli futbolunda çok önemli organizasyonlarda mücadele edeceklerini belirterek, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Down Sendromlular Milli Takımı'mızın ilk kez yer alacağı Olimpiyat Oyunları'nda, son Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı'mız Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, son dünya ve olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Milli Takımı'mızın da Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inanıyorum. Milli takımlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Bu vesileyle 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi ve 'Engelli Futbol Geliştirme Stratejilerimiz' ile bizleri daima gururlandıran başarılara imza atan sporcularımız ve toplumumuza ilham kaynağı olan tüm engelli bireylerimizin her zaman yanında olacağımızı belirtir, sevgi ve saygılarımı sunarım."