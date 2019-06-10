TFF Başkanı Özdemir'den İzlanda'ya tepki
7 saat önce
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Özdemir'in açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:38 Kaynak: AA
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