Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir'den İzlanda'ya tepki
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TFF Başkanı Özdemir'den İzlanda'ya tepki

7 saat önce

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Özdemir'in açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Özdemir'in açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Özdemir'den İzlanda'ya tepki
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:38 Kaynak: AA
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