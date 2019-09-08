Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret
Son Dakika Spor Haber

TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop Btc Turk Yeni Malatyaspor kulübünü ziyaret ederek yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle fikir alışverişinde bulundular.

TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop Btc Turk Yeni Malatyaspor kulübünü ziyaret ederek yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle fikir alışverişinde bulundular.


Ziyarette Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, yöneticiler Aziz Yalçınkaya, İlhan Çelebi, Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın hazır bulundular.


Ziyarette ayrıca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Sabah Gazetesi Yazarları da yer aldılar.


Kulüp Başkanı Adil Gevrek gelen heyete yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sunum yaparak bölge için de büyük önem taşıyan projeye destek istedi.


TFF Baskanı Nihat Özdemir de gerekli desteklerin verileceğini ifade ederek, projenin kendi hayalindeki projeyi yansıttığını ifade etti.


Hamit Altıntop da memleketi Malatya'da olduğu için mutlu olduklarını belirterek Yeni Malatyaspor'un tesis projesini beğendiklerini söyledi.


Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra antrenman sahalarında incelemelerde bulundular.


Ziyaretin sonunda Adil Gevrek tarafından Nihat Özdemir ve yanındaki heyete Btc Yeni Malatyaspor forması ve kayısı hediye edildi. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Nihat Özdemir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi!
İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:20:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]