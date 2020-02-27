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TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi
6 saat önce
İSTNBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı kampı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
İSTNBUL/ DHA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı kampı devam ediyor.
Trisome Games 2020 hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı'na bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir bir ziyaret gerçekleştirdi. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Etik Kurulu Başkanı Taci Bayhan'ın da yer aldığı ziyarette, Nihat Özdemir Milli sporcularla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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