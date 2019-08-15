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TFF Başkanı Özdemir: Fikstür ve maç günü düzenlemeleri

18 dakika önce

-Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL -Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu oldu.

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL -Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Masası'nın konuğu oldu.
Anadolu Ajansı, Nihat Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:31 Kaynak: AA
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