TFF Başkanı Özdemir: "Güzel bir final maçı oldu"
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TFF Süper Kupa Finali Ankara Eryaman Stadyumu Galatasaray-Akhisarspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları ANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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