Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir: "Güzel bir final maçı oldu"
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TFF Başkanı Özdemir: "Güzel bir final maçı oldu"

29 dakika önce

TFF Süper Kupa Finali Ankara Eryaman Stadyumu Galatasaray-Akhisarspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları ANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı.

TFF Süper Kupa Finali
Ankara Eryaman Stadyumu
Galatasaray-Akhisarspor maçının ardından
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları ANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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