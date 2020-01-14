TFF Başkanı Özdemir: "Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF Başkanı Özdemir: 'Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı' - Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir: "Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı"

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Özdemir: Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı

Servet Yazıcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:31 Kaynak: AA
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