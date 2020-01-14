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TFF Başkanı Özdemir: "Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı"
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu... Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:31 Kaynak: AA
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