TFF Başkanı Özdemir: "Hiçbir futbol takımımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF Başkanı Özdemir: 'Hiçbir futbol takımımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz' - Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir: "Hiçbir futbol takımımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz"

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız." dedi.

Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor karşılaşmasını izledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale çıkan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u başarısından dolayı tebrik etti.

TFF Lisans Kurulunun çalışmalarına devam ettiğini belirten Özdemir, "Kurulumuz kendi içinde bütün müracaatları değerlendiriyor. Bağımsız olarak kararlarını veriyorlar ve biz de bu kararları uyguluyoruz. Bu toplantılar seri olarak devam etmektedir." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün akşam TRT Spor'da yaptığı açıklamaları değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Netice olarak Türkiye Futbol Federasyonu 18 lig takımının bir federasyonudur, Süper Lig için söylüyorum. Türkiye'de oynanan tüm futbolun sorumlusudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. O iddiaları ilgili kurullarımız zaten değerlendiriyor."

TFF Başkanı Özdemir: Hiçbir futbol takımımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Başakşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:01 Kaynak: AA
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