Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir, İzlanda Federasyon Başkanı ile bir araya geldi
Son Dakika Spor Haber

TFF Başkanı Özdemir, İzlanda Federasyon Başkanı ile bir araya geldi

1 saat önce

İSTANBUL / DHAA Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu elemelerindeki İzlanda maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile buluştu.

TFF Başkanı Özdemir, İzlanda Federasyon Başkanı ile bir araya geldi, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu elemelerindeki İzlanda maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile buluştu.
İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı.
Organizasyon, iki ülke Federasyon Başkanı ve heyetleri arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunulması ile sona erdi.


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Avrupa, Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, İzlanda, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik! İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ilginç mesajıyla adından söz ettirdi Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:51:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir, İzlanda Federasyon Başkanı ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]