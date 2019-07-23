Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Özdemir, Kilis'i ziyaret etti
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TFF Başkanı Özdemir, Kilis'i ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'te bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

TFF Başkanı Özdemir, Kilis'i ziyaret etti, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'te bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Limak tarafından yapımı devam eden çimento fabrikasında incelemelerde bulundu. Özdemir, daha sonra Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik'in katılımı ile bir toplantı yapıldı. Kilis heyeti ile bir araya gelen Özdemir'in Kilis'e yapılan çimento fabrikası ve eklentileri hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. - KİLİS
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Kilis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:54 Kaynak: İHA
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