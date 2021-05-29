TFF Başkanı Özdemir: Algılara boyun eğip MHK Başkanı değiştirmeyeceğiz

Bu sezon Süper Lig takımlarının çoğunun şikayetçi olduğu Serdar Tatlı MHK'sına, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den tam destek geldi. Özdemir, Tatlı ve ekibini başarılı bulduğunu belirtirken, görevde kalacaklarını da vurguladı.
İşte Nihat Özdemir'in ifadeleri:
"MHK başkanı Serdar Tatlı sezon başında göreve geldi. Önemli bir sorumluluk aldı. Ekibi ve hakemlerimizle beraber, uzun ve tarihi bir sezonu çok başarılı bir şekilde tamamladılar.
Süper Lig'de bu sezon 30 hakemimiz görev alırken, 7 genç hakem Süper Lig'de ilk kez maç yönetti. Hepsi de çok başarılı oldu ve kamuoyunun takdirini topladı.
Serdar Tatlı hakem kadromuzu genişletirken, bir yandan da VAR kadrosu için adımlar attı. Meyvelerini önümüzdeki sezon ve sonrasında toplayacağımıza inanıyorum.
Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı.
İstikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, sonra sil baştan. Bu, olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonun planlamalarını birlikte yapacağız. Kimin ne söylediği benim için önemli değil.
Kurallara uymayan kulüplere kayyum atanması, Bankalar Birliği ile yapılandırma haberleri ilk çıktığında, birilerinin ortaya attığı komik bir iddia."
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