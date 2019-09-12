Tff başkanı özdemir, sesi görenler milli takımı ile buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı ile Riva'da bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da 14-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Sesi Görenler Milli Takımı teknik kadrosu ve sporcuları ile sohbet eden Başkan Nihat Özdemir'in kamp çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Sesi Görenler Milli Takımı'nın başarılarından memnun olduklarını ve engelli futboluna her türlü desteği sürdüreceklerini belirten Nihat Özdemir, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanacağınıza gönülden inanıyorum. Bizleri daima gururlandırıyorsunuz" diyerek millilere başarı diledi.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un da yer aldığı görüşmenin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Futbol branşında olimpiyatlara katılan tek takım olan Sesi Görenler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale kalması halinde 3'üncü kez olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak.