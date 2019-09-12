Son Dakika Haberleri: Tff başkanı özdemir, sesi görenler milli takımı ile buluştu
Son Dakika Spor Haber

Tff başkanı özdemir, sesi görenler milli takımı ile buluştu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı ile Riva'da bir araya geldi.

Tff başkanı özdemir, sesi görenler milli takımı ile buluştu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı ile Riva'da bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da 14-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Sesi Görenler Milli Takımı teknik kadrosu ve sporcuları ile sohbet eden Başkan Nihat Özdemir'in kamp çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Sesi Görenler Milli Takımı'nın başarılarından memnun olduklarını ve engelli futboluna her türlü desteği sürdüreceklerini belirten Nihat Özdemir, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanacağınıza gönülden inanıyorum. Bizleri daima gururlandırıyorsunuz" diyerek millilere başarı diledi.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un da yer aldığı görüşmenin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Futbol branşında olimpiyatlara katılan tek takım olan Sesi Görenler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale kalması halinde 3'üncü kez olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti
Altyapıda oynayan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen hoca gözaltına alındı Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği bizim için yok hükmündedir Mehmet Ekici: İstenmediğim söylenmedi, bunları hak edecek ne yaptım?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff başkanı özdemir, sesi görenler milli takımı ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]