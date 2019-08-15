TFF Başkanı Özdemir: VAR kayıtlarının yayınlanmasına izin vermeyeceğiz/Şampiyonluk sayılarının...
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-Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL -Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu oldu. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:38 Kaynak: AA
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik 100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik