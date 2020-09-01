TFF Başkanı Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra edildi.

Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda okunan gündem maddelerinin ardından yapılan oylamalar ile birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra edildi. - ANKARA