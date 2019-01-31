Son Dakika Haberleri: Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den UEFA'ya Sunum

Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den UEFA'ya Sunum

7 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda yaptığı çalışmayı UEFA'nın desteklediğini söyledi.

Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den UEFA'ya Sunum, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda yaptığı çalışmayı UEFA'nın desteklediğini söyledi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ne gelen başkan Demirören, TFF'nin TBB ile yapmayı planladığı anlaşmaya ilişkin UEFA'ya sunum yaptı.

Bir saatten fazla süren sunumun ardından AA muhabirine konuşan Demirören, UEFA ile Türk kulüpleri açısından son derece faydalı bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Demirören, TFF ile TBB'nin kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için yaptığı anlaşmayı desteklediğini vurgulayarak, "UEFA kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasını destekliyor. Kulüpler de ona göre bakacaklar. " ifadesini kullandı.

UEFA ile görüşen TFF heyetinde Başkan Demirören'in yanı sıra Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı.

UEFA Kulüp Lisans Komitesi Üyesi Sinan Güreli de toplantıda hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Spor
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