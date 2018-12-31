Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Yeni Yıl Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajında Yıldırım Demirören, şu ifadelere yer verdi:



"Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni hedef ve yeni umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz.



Futbol ailemizin sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçmeden, rakibe saygıyı ve Fair Play ruhunu her şeyin üstünde tutması, yeni yıldaki en büyük dileğimiz. Ülke olarak İstanbul'da UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımız 2019 yılında, Türk futbolunun değerinin ödün vermeden korunması ve tüm alanlarda başarı sağlanması temel gayemiz olacak.



Bu düşüncelerle, 2019 yılının tüm futbol ailesine, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum." - İstanbul

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