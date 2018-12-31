Son Dakika Haberleri: Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Yeni Yıl Mesajı

Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajında Yıldırım Demirören, şu ifadelere yer verdi:

"Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni hedef ve yeni umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz.

Futbol ailemizin sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçmeden, rakibe saygıyı ve Fair Play ruhunu her şeyin üstünde tutması, yeni yıldaki en büyük dileğimiz. Ülke olarak İstanbul'da UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımız 2019 yılında, Türk futbolunun değerinin ödün vermeden korunması ve tüm alanlarda başarı sağlanması temel gayemiz olacak. 

Bu düşüncelerle, 2019 yılının tüm futbol ailesine, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:23 Kaynak: DHA

Futbol, Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin 1 Milyon Euro ile Aatif'ı Gözden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:28:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]