Son Dakika Haberleri: Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Yeni Yıl Mesajı

Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Yeni Yıl Mesajı

30 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tff Başkanı Yıldırım Demirören'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, federasyonun resmi internet sitesinden yeni yıl mesajı yayımladı. 2019 yılında İstanbul'da UEFA Süper Kupa müsabasıkına ev sahipliği yapmalarının gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Demirören, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni hedef ve yeni umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Futbol ailemizin sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçmeden, rakibe saygıyı ve Fair Play ruhunu her şeyin üstünde tutması, yeni yıldaki en büyük dileğimiz.

Ülke olarak İstanbul'da UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımız 2019 yılında, Türk futbolunun değerinin ödün vermeden korunması ve tüm alanlarda başarı sağlanması temel gayemiz olacak. Bu düşüncelerle, 2019 yılının tüm futbol ailesine, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:05 Kaynak: İHA

İstanbul, Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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