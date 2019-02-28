Son Dakika Haberleri: Tff Başkanlığını Vekaleten Hüsnü Güreli Yürütecek

Tff Başkanlığını Vekaleten Hüsnü Güreli Yürütecek

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

Tff Başkanlığını Vekaleten Hüsnü Güreli Yürütecek, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Yıldırım Demirören'in görevinden istifa ettiği hatırlatılarak, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, haziran ayında yapılacak olan TFF Genel Kuruluna kadar Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Hüsnü Güreli vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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