Tff Başkanlığını Vekaleten Hüsnü Güreli Yürütecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.



TFF'den yapılan açıklamada, başkan Yıldırım Demirören'in görevinden istifa ettiği hatırlatılarak, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, haziran ayında yapılacak olan TFF Genel Kuruluna kadar Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Hüsnü Güreli vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

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