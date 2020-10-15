TFF Başkanvekili Ali Düşmez: TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından... - Son Dakika

TFF Başkanvekili Ali Düşmez: TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından...

15.10.2020 00:13
TFF Başkanvekili Ali Düşmez: TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından..., System.String[]

özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu. Oynanan oyuna göre skor için sevinebileceklerini belirten Ali Düşmez, "2-0'dan 2-2 oldu, hoşumuza gidiyor gibi ama biz bu maçtan kesin galibiyetle ayrılmak istiyorduk, arzumuz oydu. Oyuna göre 2-2'lik skora sevinebiliriz ama yenemediğimiz için ben çok mutlu değilim" diye konuştu.

"TFF OLARAK MÜMKÜN OLDUĞU KADAR SEYİRCİ SAYISININ ARTMASINDAN YANAYIZ"

TFF olarak maçlardaki seyirci sayısını mümkün olduğunca arttırmak istediklerine değinen Düşmez, "TFF'nin değerli başkanı Nihat Başkan ve ben de hep ifade ediyorum. Bu oyun seyirciyle güzel. Futbol seyirciyle güzelleşiyor. Önümüzdeki günlerde ortamı değerlendireceğiz. Bugün biraz seyirci başladı, inşallah bu maya tutar ve daha da kalabalıklaşırız. Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel, ben her zaman söylüyorum ama ortam, Covid buna müsaade etsin. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF Başkanvekili Ali Düşmez: TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından... - Son Dakika Spor

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