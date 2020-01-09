TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika Spor

TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesinin sürdüğünü açıkladı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin harcama limitleriyle ilgili başvurularını incelemeye devam ettiğini açıkladı.

TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesinin sürdüğünü açıkladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin harcama limitleriyle ilgili başvurularını incelemeye devam ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun her iki kulübün takım harcama limitine ilişkin kararına itirazlarını incelediğini ve dosyada incelemenin devam etmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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