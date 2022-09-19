Son dakika haber | TFF binasına saldırıda şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | TFF binasına saldırıda şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı

19.09.2022 15:22
Son dakika haber | TFF binasına saldırıda şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd Uslu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirazda bulundu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd Uslu hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirazda bulundu. Hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da bulunan binasında 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Olayda silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Cüneyd Uslu'nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından Cüneyd Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Evinde yeniden gözaltına alınan Cüneyd Uslu mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDIMahkeme Cüneyd Uslu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TFF binasına saldırıda şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı - Son Dakika

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