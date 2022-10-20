Son dakika haberleri... TFF binasına silahlı saldırı, 2 şüpheli hakkında 285'er yıla kadar hapis istendi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili fezleke hazırlandı. Fezlekede, tutuklu şüpheli Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu hakkından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TFF'nin Riva'da bulunan merkez binasına 1 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 2 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelilerin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin iki katlı yönetim binasının birinci katında bulunan toplantı salonunu doğru silahla ateş ettiği anlatıldı. Olay sonrasında TFF binasına 150 metre uzaklıktaki olay yerinde silahın ele geçirildiği ve 12 adet boş kovan bulunduğu kaydedildi. Yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu sırada birkaç el silah sesi duydukları, mermilerden birinin Hamit Altıntop'un arkasındaki pencereden içeri girdiği anlatıldı.

"RASTGELE ATEŞ ETTİM"Fezlekede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Tutuklu şüpheli Cüneyt Uslu savunmasında kendisine ait olan ve 'yüzen ev' diye tabir edilen yerde arkadaşı Oğuzhan Güneysu ile birlikte oturmaya gittiklerini söyledi. Uslu, savunmasının devamında alkol aldıklarını, alkolün etkisiyle yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile rastgele hava ateş ettiğini ifade etti. Uslu, yaşanan olayda her hangi bir kastının olmadığını, mermilerin TFF binasına isabet ettiğini bir saat sonra öğrendiğini söyledi. Şüpheli Oğuzhan Güneysu savunmasında arkadaşı Cüneyd Uslu ile birlikte alkol aldıklarını, kendisi yanındayken ateş etmediğini söyledi. İhtiyaçları almak için uzaklaştığı sırada Cüneyd Uslu'nun ateş etmiş olabileceğini belirtti. Güneysu, olay sonrasına Uslu'nun bir bez içerisinde silahını saklaması için kendisine verdiğini söyledi. Güneysu bez içerisinde verilen silahı arka bahçede bulunan domates tarlasına sakladığını da kaydetti. Üzerinde atış artığı çıkmasının nedeninin ise, olay esnasında üzerinde olan kıyafetlerin polis merkezinde aynı poşete konulmasından dolayı olabileceğini ifade etti.TFF BİNASI HEDEF ALINDI Fezlekede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtildi. Olay yeri inceleme raporunda mermilerin dik açı ile geldiği tespitine yer verilerek, olayın gerçekleştirdiği bölge ile hedef alınan federasyon binası arasında 150 metre mesafe olduğu, tesisin büyük bir alan olmasına rağmen isabet eden 3 merminin de birbirine yakın olduğu bildirildi. Hedef alınan bina içerisindeki müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu belirtilen fezlekede, şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş ettiği, eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, mermilerin müştekilere isabet etmemesi nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi.Tutuklu şüpheli Cüneyt Uslu ile Oğuzhan Güneysu hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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