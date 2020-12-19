TFF: Bir üst klasman hakemimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bir üst klasman hakemimizin 18.12.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."