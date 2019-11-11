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Son Dakika Spor TFF, Burundili misafirlerini konuk etti

TFF, Burundili misafirlerini konuk etti

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Burundi Futbol Federasyonu Başkanı Reverien Ndikuriyo ve Burundi Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu konuk etti.

TFF, Burundili misafirlerini konuk etti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Burundi Futbol Federasyonu Başkanı Reverien Ndikuriyo ve Burundi Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu konuk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Burundi heyeti ile bir araya geldi.

Ziyarette TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Burundi Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Esperance Uwimana da yer aldı.

Servet Yardımcı tarafından A Milli Takım forması takdim edilen Burundi heyeti, daha sonra Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Burundi, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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