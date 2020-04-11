TFF, Can Bartu'yu andı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:26 Kaynak: AA
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