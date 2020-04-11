TFF Can Bartu'yu andı
6 saat önce
TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.
TFF tarafından yayımlanan anma mesajında, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının birinci yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:43
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