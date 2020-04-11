TFF, Can Bartu'yu andı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının 1. yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:12 Kaynak: İHA
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