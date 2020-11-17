TFF çıkış arıyor - Son Dakika

TFF çıkış arıyor

17.11.2020 12:33
TFF çıkış arıyor, System.String[]

Şu ana kadar toplam 41 maç ertelenen Türkiye liglerinde Covid-19 için çözüm aranıyorLigin ikinci yarısında takımların kadrosundaki futbolcu sayısının 35'e çıkarılması, alt yapıdan takviye ve son dakika gelişmeleri için 2000 ile sonrasında doğan futbolcuların listeye eklenmesi...

Şu ana kadar toplam 41 maç ertelenen Türkiye liglerinde Covid-19 için çözüm aranıyor

Ligin ikinci yarısında takımların kadrosundaki futbolcu sayısının 35'e çıkarılması, alt yapıdan takviye ve son dakika gelişmeleri için 2000 ile sonrasında doğan futbolcuların listeye eklenmesi gündemde

İSTANBUL, -Küresel tehdit Covid-19'un bir çok sektörü olduğu gibi futbolu da olumsuz etkilemesinin sancıları sürüyor. Futbol Federasyonu bu konuda zor durumda ve enine-boyuna masaya yatırdığı bu sorunu çözmek için yoğun çaba harcıyor ve çıkış yolu arıyor.Türkiye liglerinde şu ana kadar toplam 41 maç ertelendi. Süper Lig'de 2 maç, TFF 1'inci ligde 4, misli.com 2'inci ligde 18 ve misli.com 3'üncü lig 17 maç zamanında oynanamadı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan sık sık bilgi alan ve salgının son günlerde vaka sayısını artırmasının endişesini yaşayan TFF Yönetimi, Kulüpler Birliği'nin de görüşlerini alarak en doğru kararı vermek istiyor.Covid-19 salgını nedeniyle sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulamayan Süper Lig takımlarının ikinci yarı itibariyle hükmen yenik sayılması gündemde ama bu konuya bazı detaylar eklenecek.-Salgın tehlikesi artıp ülkede cumartesi-pazar sokağa çıkma kısıtlaması yine gelirse maçlar ve görevliler nasıl organize edilecek ?-Ki ligin ilerleyen döneminde hafta içi maçları da oynanacak...-Koronavirüs testleri tek bir merkezden yapılabilecek mi ?TAKIM KADROSU 35'E ÇIKACAK !..Tüm bu sorular cevap ararken, TFF Sağlık Kurulu ve TFF Yönetimi'nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Edinilen bilgilere göre ligin ikinci yarısı itibariyle talimatlarda değişikliklere hazırlanılıyor.Futbolunu ekonomisinin daha da düşmemesi için ligleri tamamlatmak isteyen ve 16 Mayıs'ta bitirmek isteyen TFF, Süper Lig'in ikinci yarısında takımların kadrosundaki futbolcu sayısının 35'e çıkarılması, alt yapıdan takviye ve son dakika gelişmeleri için 2000 ile sonrasında doğan futbolcuların listeye eklenmesini gündemine aldı. Takımların sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulmakta zorlanmamaları için kadroyu geniş tutturmak isteyen TFF, alt yapıdan oyuncuların da dahil edilmesinin önünü açmış olacak.TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇEBİLİRAlt yapısı yeterli olmayan kulüpler ikinci transfer ve tescil döneminde transfer atağına geçebilir. Süper Lig içinde bu transfer trafiği fazla yaşanmaz ama kulüpler zor ekonomik koşullara rağmen yurt dışından ve özellikle gurbetçi futbolculardan kiralık formülü ile kadrosuna takviye yapabilir.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet'e yaptığı açıklamada; "28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor" açıklamasını yaptı. Başkanların ve teknik adamların hükmen yenilgi konusundaki görüşleri ise şöyle: Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş Başkanı): Kesinlikle karşıyım. Takımların emekleri böyle bir uygulamayla heba edilmemeli. Göksel Gümüşdağ (Başakşehir Başkanı): Testler tek merkezden yapılırsa hükmen yenilgi konusunu konuşabiliriz.Hasan Kartal (Çaykur Rizespor Başkanı): Sahaya çıkmadan maç kaybedilmez. Rizespor yönetimi olarak biz kesinlikle karşıyız.Nihat Tazearslan (Hatayspor Başkanı): Gerekirse altyapıdan genç futbolcular oynatılsın ama maçlar ertelenmesin.Abdurrahim Albayrak (Galatasaray 2. Başkanı): TFF'ye destek vermeliyiz. Covid-19 testleri tek bir merkezden yapılmalı.Samet Aybaba (Kayserispor Teknik Direktörü): Futbol Federasyonumuzun aldığı her karara saygılıyız. Desteklememiz gerek.Mehmet Özdilek (BB Erzurumspor Teknik Direktörü): Covid-19 nedeniyle bir takımın hükmen yenik ilan edilmesi ne kadar doğru, tartışmalıyız.

TFF çıkış arıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Futbolcu, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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