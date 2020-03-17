TFF'de corona virüsü nedeniyle çalışanların ateşlerini ölçtü - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'de corona virüsü nedeniyle çalışanların ateşlerini ölçtü - Son Dakika Spor

TFF'de corona virüsü nedeniyle çalışanların ateşlerini ölçtü

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, korona virüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi.

TFF'de corona virüsü nedeniyle çalışanların ateşlerini ölçtü, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, korona virüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık ekipleri, TFF'de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.


Türkiye Futbol Federasyonu'un Riva'da bulunan merkezinde korona virüsü sebebiyle sağlık kontrolü yapıldı. TFF çalışanları kontrolden geçirilirken, bugün yapılacak olan UEFA toplantısını takip etmek isteyen basın mensupları da aynı işlemlere tabi tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun anlaşmalı olduğu hastanenin çalışanları tarafından gerçekleşen kontrollerde, Riva'da bulunan çalışan ve misafirlerin ateşleri ölçüldü.


Kimsede yüksek ateşe rastlanmadı. Yapılan kontrollerin yanı sıra TFF'nin Riva'da bulunan binası geçtiğimiz hafta içinden bu yana belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Riva, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:59 
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